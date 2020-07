Pancu și-a ieșit din minți: ”Rapid e cea mai dezavantajată echipă! Vom face și plângeri!”

Daniel Pancu și-a ieșit din minți după derby-ul cu Petrolul, scor 0-0.

În repriza secundă a meciului de la Ploiești, petroliștii au ratat o lovitură de la 11 metri de trei ori, iar tânărul portar Mihai Popa a fost eliminat după ce nu a rămas pe linia porții.

Pancu e nemulțumit de arbitrajul din ”Primvs Derby” și consideră că Rapid e cea mai dezavantajată echipă. Președintele giuleștenilor anunță că echipa sa va face plângere, după faza halucinantă din meciul cu Petrolul.

”Arbitrajul e unul dintre factorii importanți într-o luptă atât de echilibrată. Rapidul nu e respectat, nu doar că nu e respectat, dar a ajuns bătaia de joc a anumitor domni din arbitraj. Nu se poate ca în atâtea cazuri să fie dezavantajat. Ne jucăm cu inimile a sute de mii de suporteri. Trebuie să fim mult mai responsabili. Când ne gândim că domnul arbitru are anumite legături cu persoane de la un club rival… Vom da și comunicate, vom face și plângeri. Am tot făcut. Nu sunt nici acum bine, nu se poate spune în cuvinte ce am simțit la faza aia.

Din câte am înțeles, are acoperire la repetare, dar e prea mult. N-a mai văzut nimeni, e ceva nemaiîntâlnit. Normal că sunt șanse în continuare la promovare, dar au fost mult prea multe împotriva noastră. Eu nu căutam alibiuri când eram antrenor și spuneam de arbitraj. Rapid e cea mai dezavantajată echipă. Dacă s-ar vrea la nivel înalt ca unele echipe să promoveze, probabil Rapidul era printre ele. Eu nu vreau să mă gândesc ce făceam dacă eram antrenor azi. Vă spun că mă simt foarte rău.” a răbufnit Pancu după derby-ul cu Petrolul.

Despre meciul din această seară dintre Petrolul și Rapid, dar și despre șansele de promovare ale trupei din Grant vor vorbi duminică la Realitatea Sportivă, de la ora 18:00, antrenorul Rapidului, Dan Alexa și omul care a crezut în revenirea giuleștenilor în Liga 1, primarul Sectorului 1, Dan Tudorache.