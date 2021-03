Reacția lui Balint după înfrângerea la limită cu FCSB! ”Victoria nu poate fi pusă la îndoială”

FCSB a reușit să se impună la Arad cu UTA în etapa a 27-a din Liga 1, scor 1-0. Unicul marcator a fost Moruțan, cu o lovitură de cap în minutul 41.

A fost un meci controlat de FCSB, dar care a fost influențat inevitabil de eliminarea lui Isac din minutul 43. În repriza a doua, liderul din Liga 1 avut multe ocazii de poartă prin care putea închide jocul, dar a fost la un pas să fie egalată pe final.

După încheierea partidei, antrenorul gazdelor, Laszlo Balint, s-a declarat mulțumit de atitudinea și de ambiția elevilor săi și a recunoscut dominarea și victoria meritată a celor de la FCSB.

”Una peste alta, analizând tot ce s-a întâmplat pe parcursul meciului, victoria nu poate fi pusă la îndoială pentru cei de la FCSB și îi felicit pentru obținerea celor trei puncte. la noi rămâne din nou acest regret că nu putem să bifăm încă o victorie în acest sezon de Liga 1 pe propriul stadion indiferent de ce adversar vorbim pentru că asta ne dorim la fiecare joc. Să încercăm, în primul rând, să ne ridicăm nivelul jocului, și în al doilea rând să bifăm un rezultat bun.

Până la marcarea golului și până la eliminare, eu cred că jocul a fost echilibrat, chiar dacă n am reușit să ne creem foarte multe ocazii, dar nici cei de la FCSB nu au reușit acest lucru. Sunt convins că dacă am fi rămas 11 contra 11 și dacă nu am fi făcut acea greșeală de la golul primit, și a doua repriză ar fi arătat cu totul altfel.

Când rămâi în inferioritate împotriva unei echipe ca FCSB, noi ne-am dorit foarte mult pentru că, practic, nu mai aveam ce să apărăm și ne-am dorit să împingem un pic, am încercat să facem și presing cu succes de câteva ori în a doua repriză, dar bineînțeles, au apărut spațiile pentru cei de la FCSB. Și atunci categoric, au apărut și ocaziile. Din fericire, pentru noi ca să evităm o altă umilință, scorul a rămas doar 1-0. Pentru că în repriza a doua, practic, cei de la FCSB s-au jucat cu ocaziile.

E adevărat că Miculescu putea să egaleze, dar eu vreau să fiu corect că acea egalare ne-ar fi adus un punct nemeritat după aspectul ocaziilor. Ca și ambiție, ca și dorință a jucătorilor mei, cred că ar fi fost un punct pe depiln meritat. Dar după aspectul jocului, nu cred că am fi meritat un punct”, a declarat Laszlo Balint la finalul partidei.

”Nu cred că l-a trădat neapărat tinerețea (n.r. Isac), pentru că și FCSB are foarte mulți jucători tineri. Cred că l-a trădat lipsa de experiență că în momentul în care ai un cartonaș galben, știi că ești expus, nu mai procedezi de maniera asta. Dar până la urmă cred eu că Horațiu Feșnic (n.r. arbitrul partidei) ar fi putut să interpreteze acea situație nu neapărat în litera regulamentului pentru că litera regulamentului spune clar că este avertisment și poate dacă ar fi arbitrat un pic în spiritul jocului, cum de multe ori arbitri care ne arbitrau pe noi cei din generația mea o făceau, probabil că acel moment ar fi fost evitat”, a fost comentariul antrenorului de la UTA Arad legat de arbitrajul din această partidă.

În etapa viitoare, UTA Arad se deplasează la Craiova, iar FCSB așteaptă marele duel cu campiona CFR Cluj.