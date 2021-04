VIDEO | Răzvan Marin, prea bun la Cagliari! Gol fabulos înscris de român în meciul cu AS Roma

În meciul cu AS Roma, din etapa a 33-a a campionatului italian, temrinat cu scorul de 3-2 pentru Cagliari, Răzvan Marin a fost one-man-show.

Mijlocaşul român a punctat pentru echipa sa în minutul 57 al jocului cu Roma, cu un şut fabulos din afara careului, care nu i-a dat nicio şansă portarului advers şi astfel a dus scorul la 2-1 pentru Cagliari.

WHAT A GOAL RAZVAAAAAAAN 2-1 TO CAGLIARI AGAINST ROMA WOOOOO pic.twitter.com/fh90mWVtxT

— stefi²⁸🍭FRUITY RIQUI (@fcbstefi) April 25, 2021