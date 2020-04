Răzvan Lucescu, despre noaptea care l-a făcut celebru în toată lumea! Cum a motivat tehnicianul gestul făcut către tribuna oficială

Răzvan Lucescu, antrenorul lui Al Hilal, a vorbit despre gestul pe care l-a făcut în meciul Rapid – Feyenoord, acum 15 ani, în Cupa UEFA.

Tehnicianul român a dat explicații pentru gestul obscen făcut către tribuna oficială, în victoria memorabilă cu Feyenoord, pe teren propriu, scor 1-0.

„În august 2005 am fost demis de Copos. Erau cinci meciuri, patru victorii și un egal cu FC Argeș, și a avut un el un moment… Nu știu ce în capul lui Copos la acel moment, dar e clar că intervenția fanilor a fost extraordinară. Și jucătorii au fost inspirați, iar următoarea zi, la antrenament și-au pus tricourile pe gard în semn de protest. După aceea Copos a revenit asupra deciziei și am fost pus în funcție. A fost după un sezon extraordinar, cu primăvara europeană și am câștigat Cupa.

Noaptea aceea a fost una foarte grea. Am suferit enorm și cred că m-a afectat mult. Mi-a fost greu să revin. La o lună după am jucat cu Feyenoord, la Rotterdam, care era într-o formă deosebită. Noi am făcut 1-1 acolo. Venise Jean Valvis la meci și ne-a spus «Am venit chiar dacă George Copos mi-a zis să stau acasă că mă fac de râs. Am vrut să fiu alături de voi»”, a declarat Răzvan Lucescu pentru ProSport.

George Copos, patronul echipei la acel moment, a cerut explicații în ziua următoare.

„A doua zi m-a sunat George Copos să mă întrebe ce a fost cu acel gest. I-am explicat că a fost un gest descătușare la adresa mai multor persoane. M-a întrebat dacă era și pentru el. I-am zis că da! M-a rugat să ne vedem mai târziu că vrea să dea o primă pentru băieți, în afară de aceea din partea clubului. Voia, de fapt, să arate că el e alături de băieți că se implică. Că, vezi Doamne, nu spre el a a fost acel gest, că el cu sufletul și cu faptele alături de Rapid”, a mai spus Răzvan Lucescu.