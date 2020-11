Răspunsul celor de la FRF legat de stadionul Stelei: “Toată lumea are dreptul să joace pe Ghencea”

Directorul tehnic al FRF, Mihai Stoichiță, este de părere că oricine poate juca pe stadionul din Ghencea.

Construcția noii arene din Ghencea este finalizată și va fi predată către Ministerul Apărării Naționale.

Oficialul Ferderației Române de Fotbal a declarat că toată lumea poate juca în Ghencea atâta timp cât se va plăti o chirie.

“Din ce am văzut toată lumea are dreptul să joace pe el. Și Rapid are dreptul să joace pe el daca plătește chirie. Probabil că cei care poartă numele de CSA Steaua, e normal că ei să îl inaugureze.”

“Pentru că este locul fostului stadion, a purtat numele Steaua atâția ani de zile, îl poartă în continuare și normal ei sunt. Dar problemele astea juridice care țin de administrație, nu îmi aparțin. Treaba lor”, a declarat Mihai Stoichiță pentru TelekomSport.

Ministerul Apararii Nationale a transmis in primavara ca doar sectiile de fotbal si rugby din cadrul clubului Steaua vor profita de facilitati noului stadion, alaturi de echipele nationale ale Romaniei.

Cei de la Compania Națională de Investiții speră că până la jumătatea lunii decembrie stadionul Steaua să fie predat către MApN. Costurile noii arene din Ghencea au ajuns aproape de 64 milioane de euro.