Rapid este gata să se schimbe din temelii: “Dacă se consideră că plecarea mea este bună pentru club, eu mă voi supune!”

Aflată în cursa pentru promovarea în Liga 1, Rapid nu concepe să rateze în acest an promovarea pe prima scenă a fotbalului românesc după mai mulți ani de pauză!

Giuleștenii nu au pierdut vremea și s-au mișcat repede pe plan administrativ, acolo unde l-au readus pe Daniel Niculae, fosta legendă a clubului. “Nico” a preluat funcția de președinte al Rapidului și este gata să facă mai multe schimbări pentru a asigura prezența echipei din sezonul viitor în primul eșalon.

Andrei Nicolescu, actualul vicepreședinte al “alb-vișiniilor”, a vorbit despre o posibilă plecarea a sa după venirea lui Daniel Niculae. Acesta a mărturisit că deși a apărut informația conform căreia va întrerupe înțelegerea cu Rapid, deocamdată nu i-a propus nimeni o reziliere a angajamentului. Nicolescu a mărturisit însă că dacă îndepărtarea sa va reprezenta un lucru bun pentru club, atunci se va supune și va respecta decizia celor din conducere.

„Momentan nu am fost informat de Victor Angelescu sau de Daniel Niculae că nu vor să mai lucreze cu mine. Eu am avut o discuție cu Victor în care am fost informat doar de venirea lui Daniel Niculae în funcția de președinte. Dar dacă săptămâna viitoare se va decide schimbarea unor oameni din Consiliul de Administrație, iar eu voi fi unul dintre ei, atunci eu nu am ce să mai fac.

Dacă se consideră că acest lucru este bun pentru Rapid eu mă voi supune deciziei. De Ovidiu Barcă nu stiu nimic. Eu stiu doar că Ovidiu are un contract clar cu Rapid. Eu m-am referit doar la situația mea. Astept săptămâna viitoare să văd ce se va decide pe mai departe!”, a spus Andrei Nicolescu, potrivit Pro Sport.