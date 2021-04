EXCLUSIV | Explicaţia pentru randamentul scăzut al lui Florinel Coman: ,,Putea să dea 3-4 goluri! Cât de ghinionist să fii?”

Florinel Coman, atacantul celor de la FCSB, nu are cel mai reuşit sezon, după ce a avut parte de mai multe accidentări atât în 2020, cât şi în 2021.

Ultima accidentare suferită la echipa naţională, îl va ţine pe Coman în afara terenului până la finalul sezonului în curs.

Fără un randament care să impresioneze la FCSB, lipsa de reuşite a lui Florinel Coman este pusă pe seama ghinionului de către Giovanni Becali, fost impresar de fotbal. Acesta mai spune că atacantul FCSB-ului este foarte liniştit în timpul liber, nicidecum să aibă o viaţă extrasportivă agitată.

,,Nu ştiu dacă e cădere, cât e ghinion. Se accidentează înaintea meciului cu Topola, o accidentare minoră care s-a transformat în două luni şi jumătate de absenţă, după care urmează recuperare, revine, iar ghinion să nu marcheze, că a avut ocazia să dea 3-4 goluri când a jucat. Cât de ghinionist.

Ştiu că are o prietenă, ştiu că stă la bază. De câte ori am vorbit cu el, ‘Nea Giovani, plec la antrenament, apoi acasă’. N-am auzit o dată că a ieşit. Cel puţin îmi spunea Gigi, dar nu am auzit o plângere la adresa lui. Lipsa lui Coman se vede deja la FCSB.”, a declarat Giovanni Becali, în exclusivitate, pentru Realitatea Sportiva.

2 goluri şi 8 pase decisive a reuşit Florinel Coman pentru FCSB în acest sezon, în cele 22 de meciuri în care a jucat.

5.500.000 de euro este cota de piaţă a jucătorului de 23 de ani, potrivit transfermarkt.com.