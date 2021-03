Radu Drăguşin, propus la naţionala mare: ,,Este apt! Îşi aşteaptă rândul”

Radu Drăguşin reprezintă noua speranţă a fotbalului românesc, după ce în acest sezon a bifat meciuri pentru prima echipă a lui Juventus la doar 19 ani.

În urma evoluţiilor de la Juventus, Drăguşin a fost chemat şi la naţionala de tineret pentu EURO U21, însă nu a fost folosit până acum în niciun meci de către Adi Mutu.

Florin Manea, impresarul lui Drăguşin, nu înţelege cum de de fundaşul de 19 ani nu a jucat la tineret, în condiţiile în care Denis Ciobotariu care a prins două meciuri ca titular nu prea evoluează la CFR Cluj. Manea este de părere că Radu Drăguşin poate juca oricând pentru naţionala mare a lui Rădoi.

„N-am înțeles nici eu de ce nu a evoluat Drăgușin, înțelegeam dacă juca Chindriș – Pașcanu, că sunt jucători care joacă meci de meci și atunci primează, dar Ciobi are și el două meciuri, cât are și el. Doar că Radu le are la Juventus, Ciobi la CFR. Oricum Adi știe mai bine.

Eu nu cred că mai trebuie să conteze vârstă, trebuie să conteze valoarea. Cu tot respectul pentru Ciobi, în momentul de față Radu este mult peste Ciobi și la clubul unde joacă.

Și ca și cotă, ca interes. Dar revin, Adi știe cel mai bine ce vrea să facă, i-a ieșit, nu o să zic nimic contra lui, Radu să își aștepte rândul.

Eu zic că e și pentru naționala mare apt, din moment ce te bagă să joci titular, poți să joci și la echipa mare.”, a declarat Florin Manea, pentru ProSport.