Florin Prunea (51 ani) a făcut dezvăluiri de senzație după ce a plecat cu scandal de la Dinamo.

Prunea nu mai este manager general al ”câinilor”, în condițiile în care contractul lui a expirat recent. Fostul portar a dat clubul în judecată pentru a-și primi restanțele salariale.

După ce a plecat din Ștefan cel Mare, Prunea a rupt tăcerea și a dezvăluit cum Ionuț Negoiță era influențat negativ de oamenii din jurul său și cum voia să vândă cât mai mulți jucători, alături de Bogdan Bălănescu, directorul general al lui Dinamo.

”Lui Bălănescu i s-a pus această aură, că e bun pe documente. Lumea zice ”Ce bun e Bălănescu!”. Păi Dinamo are contracte cu cele mai bune case de avocatură când vine vorba de documente juridice. Iar licența e o banalitate. Sunt cinci critenii de îndeplinit. Și sunt verificate de directoarea economică. Președintele semnează la final.

Eu am greșit pentru că am stat mai mult la Săfitca. Îmi place să stau cu jucătorii și am avut de suferit, mai ales că Negoiță era influențat. L-am sunat o dată să vorbim despre un jucător pe care-l doream, în iarnă. Și îmi zice ”Bine, Florine, dar tu nu ești în concediu? Nu vii peste o săptămână?”. Am zis ”Cum? Sunt la Săftica, cu Dusan Uhrin. Am început treaba”. El mi-a spus ”Mi s-a zis că ești în concediu”. Cum e posibil așa ceva?

Ei erau disperați să vândă. Tot doreau să vândă. Ziceau ”Hai să facem transferuri!”. Erau disperați. L-au dat pe Nistor, cel mai bun jucător, cu 260.000 de euro. I-am zis și câinelui de la Săftica să fugă când îi vede pe ăștia.” a declarat Prunea la Digi Sport.