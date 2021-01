Probleme în paradis la FCSB! Un titular refuză prelungirea contractului

Probleme în paradis la FCSB, actualul lider al Ligii 1.

Căpitanul Florin Tănase (26 ani) a refuzat prelungirea contractului, anunță Gigi Becali.

Patronul roș-albaștrilor a dezvăluit că s-a lovit de un refuz, după ce a încercat să îi ofere încă 5.000 de euro în plus mijlocașului care mai are contract până în vara acestui an.

”Uite de ce vreau să fac contracte pe 5 ani și să mai am opțiune să prelungesc apoi. E cazul lui Florin Tănase. Am negociat cu el.

I-am zis «Ia 5.000 de euro pe lună în plus la salariu și mai semnează pe doi ani». Știi ce mi-a răspuns? «Nu, nea Gigi. Lăsați, nea Gigi. Că o fi, că o împărți…».

E vina mea că nu l-am vândut când am avut oferte. Bine, el nu e jucător de 15-20 de milioane de euro, ca Man sau ca Moruțan, și am nevoie de el să iau titlul.

Că altfel… Știu eu ce aveam de făcut în cazul lui… Nu vreau să mai ajung într-o situație ca asta. La FCSB trebuie să protejăm investițiile.” a declarat Becali pentru ProSport.

3 milioane de euro este cota de piață a lui Tănase, potrivit transfermarkt.com.

În actualul sezon, căpitanul FCSB-ului a bifat 13 apariții, în toate competițiile, a înscris de 10 ori și a oferit 3 pase de gol.