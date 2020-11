Pompiliu Popescu a dezvăluit în exclusivitate în emisiunea Realitatea Sportivă felul cum scrutinul din urmă cu șase ani și jumătate ar fi putut fi anulat.

Fostul medic al lotului național a devăuit că au fost 173 de voturi, deși cei doi candidați din turul secund au cumulat doar 171 de opțiuni ale alegătorilor.

“Acele voturi au venit de la două persoane care au vegheat ca Burleanu să câștige aceste alegeri. Nu știu cine sunt, acele persoane aveau misiunea să supervizeze votul”, a mărturisit Pompiliu Popescu, în exclusivitate pentru Realitatea Sportivă.

Un alt fapt care putea duce la anularea scrutinului era o posibilă lipsă de cvorum în sală. Tudor Iacov a vurt să facă un demers de acest gen, dar oamenii loiali lui Mircea Sandu nu i-au urmat gestul.

“Eu zic că puteam să amânăm alegerile. Am vorbit cu mai mulți votanți. Suntem de acord, dar trebuie să avem un semnal să ieșim din sală și să nu fie cvorum. Am prezentat situația, Mircea Sandu a spus că nu se pot amâna alegerile. Eu am ieșit din sală, dar am fost singurul.

Mircea Sandu a prezentat-o de așa natură încât decizia era la membrii afiliați. Mircea Sandu nu a avut 40 membri afiliați de partea lui. Atât ne trebuia să amânăm scrutinul. Vreo 50 de votanți nu s-au mai regăsit în sală după ce Popescu a fost arestat. Era o stare de tensiune maximă toată lumea se gândea că era ceva necurat cu o zi în urmă“, a fost și dezvăluirea lui Tudor Iacov.

Iar doctorul Pompiliu Popescu a lămurit motivul pentru care fostul șef al FRF nu s-a implicat prea mult la acele alegeri.

Mircea Sandu a fost chemat înainte de a se lua o hotărâre, la Zgonea, la președintele Camerei Deputaților. Și Zgonea i-a pus în vedere să nu mai candideze. A existat o teamă a lui Mircea Sandu de a se amesteca într-o asemenea problemă.

În momentul în care un decident de la vârful statului îți spune să te retragi că poți avea probleme, atunci îți este teamă să te implici. Și el a fost surprins de decizia celor două judecătoare de a-l executa pe Gică Popescu”, a mai adăugat Pompiliu Popescu.