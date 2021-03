Primele vești din Spania! Joan Laporta este dat ca fiind noul președinte al Barcelonei

UPDATE 23:00: Potrivit ultimelor informații venite din Spania, Joan Laporta ar fi noul președinte al Barcelonei. Anunțul a fost făcut de postul de televiziune catalan TV3. Conform sondajului efectuat de televiziunea catalană, Laporta ar fi câștigat alegerile la o „diferență covârșitoare”, fiind votat de 58,3% dintre alegători.

Astfel, Laporta ar reveni pentru următorii 6 ani la cârma clubului pe care l-a mai condus între 2003 și 2010.

Secțiile de votare s-au deschis începând cu ora 09:00. Este pentru prima dată în istorie când s-au format mai multe locații, unde jucătorii și suporterii echipei pot vota. Pe lângă sediul de lângă stadionul Camp Nou, mai există și alte șase secții răspândite în Catalunya și Andorra.

Căpitanul Barcelonei, argentinianul Lionel Messi, a fost printre primii jucători care s-au prezentat la urnele de vot în această zi. Clubul de fotbal catalan are 110.290 de suporteri acționari, dintre aceștia, peste 87.000 sunt așteptați în secțiile de votare. Restul au cerut să voteze prin poștă.

🔥 The captain of the first team, Leo Messi, exercises his right to vote at the Camp Nou 🔥 pic.twitter.com/oiPVRcQHtl

— FC Barcelona (@FCBarcelona) March 7, 2021