Bogdan Voina, fost component al naționalei României și al Stelei a comentat înfrângerea suferită de “tricolore”, în meciul cu Germania, 19-22, joi, în primul meci al Campionatului European din Danemarca.

“Mi s-a părut că România… A fost aşa cum mă aşteptam. Suntem uşor departe de ce mă aşteptam, departe de nivelul handbalistic de la Campionatul European. A fost un meci slab din partea ambelor echipe. Am egalat, a fost un lucru pozitiv, în schimb din acel moment am avut un atac sau două când am fi putut trece peste ele şi stăteau alftel lucrurile.

Rămân cu un gust amar că nu văd mari ameliorări posibile într-un scurt timp. Poate sunt dur cu ce spun, dar uneori e bine să spun lucrurilor pe nume.

E clar şi de mult nu am mai văzut… Cristinei Neagu îi place relaţia de doi la doi, i-ar fi convenit mai mult dacă ar fi fost acolo Crina Pintea. Nu am văzut multe meciuri unde echipa adversă a luat atitudine în faţa Cristinei Neagu. Bravo lor! Cristina nu a avut multe aruncări din situaţii favorabile, a avut om pe ea, a simţit contactul fizic“, a declarat Bogdan Voina, fiul mult mai celebrului Radu Voina, dublu campion mondial, la Telekom Sport.

Adi Vasile, antrenorul echipei CSM București, este de părere că tricolorele au evoluat bine.

“Au jucat mai bine per total. Vreau să spun c am văzut o îmbunătăţire. Am jucat mai rapid, am avut mai multe reuşite din acest aspect. Pentru mine o ameliorare e această fază a doua. Evident, trebuie remarcată Dumanska, cea care a avut parade senzaţionale. Germania a fost mai bună“, a declarat Adi Vasile, la Telekom Sport.

Al doilea meci al „tricolorelor” va fi pe 5 decembrie, contra Poloniei, iar apoi, cel cu Norvegia, ultimul din grupă, pe 7 decembrie.