FCSB a pierdut cu scorul de 1-0 în fața celor de la FC Basel, în primul amical din 2020, în cadrul cantonamentului din Spania.

Roș-albaștrii au luat gol în minutul 86, după ce toată echipa s-a oprit așteptând ca arbitrul să fluiere un fault la juniorul Cristian Dumitru.

„A fost un meci bun. Am întâlnit un adversar foarte dificil. Ne-am făcut antrenamentul cu ei, am progresat. Contează și că ei erau la ultimul meci, noi la primul. E important că ne-a ieșit meciul acesta și am respectat ce aveam de făcut.

Trebuie să învățăm din acest gol. Nu trebuie să ne oprim dacă nu fluieră arbitrul. A fost greșeala tuturor. Toată echipa s-a oprit. Trebuie să învățăm din asta, un astfel de gol ne poate costa titlul„, a declarat Dragoș Nedelcu după meci.

