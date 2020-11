Prima reacție a omului în poarta căruia Maradona a înscris celebrul gol cu mâna: “A avut măreție, dar nu și fair-play!”

Portarul Angliei de la acea vreme, Peter Shilton, a vorbit pentru publicația britanică Daily Mail despre sfertul de finală dintre Anglia și Argentina, partidă care a rămas în memoria tuturor, datorită golului cu mâna înscris de Maradona.

Peter Shilton a spus că viața lui a fost întotdeauna legată cu cea a lui Maradona, dar nu într-un mod plăcut pentru fostul portar al britanicilor. Shilton este însă de părere că Maradona a fost cel mai mare fotbalist împotriva căruia a jucat.

”Viața mea a fost legată cu cea a lui Diego Maradona, dar nu în modul în care mi-ar fi plăcut, dar sunt întristat de vestea că a murit la vârsta asta. A fost, fără niciun dubiu, cel mai mare fotbalist împotriva căruia am jucat.

Noi credeam că suntem pregătiți pentru Maradona în acea zi din 1986, în Mexico City. Un sfert de finală de Mondial împotriva Argentinei era cel mai important moment din carieră pentru mulți dintre noi, iar Maradona era cel mai periculos jucător al lor.

Nu am făcut planuri speciale pentru el. Ne-am spus doar că-i vom urmări demarcările. Fără marcaj om la om. Doar am încercat să-i blocăm spațiile, aproape o oră a funcționat!“ a spus Shilton pentru Daily Mail.

Peter Shilton a vorbit ulterior și despre momentul care a rămas în istoria fotbalului, denumit ”Mâna lui Dumnezeu”, prin care Maradona a izbutit să marcheze în poarta sa printr-un henț extrem de clar.

”Nimeni nu s-aștepta să urmeze așa ceva. Cum ne-am fi putut aștepta. A fost un duel aerian pentru balon, o minge plouată, el știa că nu poate ajunge să dea cu capul în minge, așa c-a împins-o în poartă cu mâna. A fost clar.

Când a început să sărbătorească reușita, chiar s-a uitat înapoi de două ori, parcă se aștepta ca arbitrul să fluiere, să anuleze golul. Știa ce a făcut, toată lumea știa ce a făcut, în afară de arbitrul central și cei doi tușieri” a mai spus fostul goalkeeper englez.

Portarul Angliei a declarat că și acum regretă faptul că ”El Pibe d’Oro” nu și-a cerut niciodată scuze pentru golul marcat cu mâna. Peter Shilton a dezvăluit că a refuzat să apară în același platou de televiziune cu Diego Maradona.

”Mă deranjează că nu și-a cerut niciodată scuze. Niciodată, niciunde nu a recunoscut că a trișat și că ar vrea să-și ceară scuze. El a folosit mereu replica cu ‘Mâna lui Dumnezeu’. Nu e corect. Se pare că a avut măreție, dar nu și fair-play!

De-a lungul anilor, au fost câteva încercări să fim reuniți în aceeași cameră. Abordarea mea a fost mereu aceeași, că aș face-o doar dacă își va cere scuze. Nu mi-a fost niciodată promis că se va întâmpla asta, așa că nu mi s-a părut corect să merg!”, a mai scris Peter Shilton.

Diego Maradona had greatness, but no sportsmanship | @Peter_Shilton https://t.co/mvKVXcoLOR

— MailOnline Sport (@MailSport) November 25, 2020