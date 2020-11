Ultimul interviu acordat de Maradona: “Mă întreb dacă oamenii mă vor iubi în continuare!”

Fotbalul din întreaga lume a primit ieri o veste înfiorătoare, după ce legendarul Diego Armando Maradona s-a stins din viață la doar 60 de ani!

În cursul zilei de ieri presa din țara natală a lui Maradona, Argentina, a anunțat decesul unuia dintre cei mai mari fotbaliști din toate timpurile.

Argentinianul se afla în curs de recuperare după operația pe creier pe care a suferit-o la începutul acestei luni. Maradona a acordat un ultim interviu cu ocazia împlinirii a 60 de ani, pe 30 octombrie, prin care își exprima regretul că nu a mai putut juca fotbal din cauza problemelor extrasportive pe care le-a avut de-a lungul timpului.

“Fotbalul mi-a oferit tot ce am, mai mult decât mi-am imaginat vreodată. Și dacă nu aș fi avut această dependență, aș fi putut juca mult mai mult”

“Voi fi recunoscător etern oamenilor. În fiecare zi mă surprind, ceea ce am trăit după această întoarcere în fotbalul argentinian nu voi uită niciodată. A depășit ceea ce mi-am putut imagina. Pentru că am fost mult timp afară și uneori mă întreb dacă oamenii mă vor iubi în continuare, dacă vor continuă să simtă la fel … Când am intrat pe teren în Gimnasia în ziua prezentării am simțit că dragostea cu oamenii nu se va sfârși niciodată”, a mărturisit “El Pibe d’Oro” pentru publicația Clarin.