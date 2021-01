Gigi Becali (62 de ani) şi Laurenţiu Reghecampf (45 de ani) au ajuns la un conflict deschis după transferul lui Dennis Man (22 de ani) la Parma.

Impresarul Anamaria Prodan a fost scoasă din schema transferului record pentru Liga I, fapt ce l-a scos din sărite pe Reghecampf.

“Am dat un mesaj şi am încercat să îl sun pe Gigi să vorbesc cu el şi să îi spun anumite lucruri pe care consider că am dreptul să i le spun ca prieten, ca fost colaborator al lui. Nu am putut să dau de el, de aceea i-am dat un mesaj în care i-am spus, este adevărat, i-am spus că nu este corect ceea ce s-a întâmplat.

Cu toate că eu mi-aş fi dorit să vorbească cu mine lucrurile astea şi să clarifice cu mine anumite probleme, dar noi nu am avut niciodată asemenea discuţii şi niciodată nu s-a întâmplat acest lucru.

Mi-a răspuns, am vorbit, dar normal, trebuia să rămână între noi aceste mesaje şi aceste discuţii. Sunt lucruri care nu ar trebui să ajungă în presă, sunt lucruri care se pot discuta între doi bărbaţi, oameni normal, fără să apărem pe la TV.

Dar dacă asta a simţit că trebuie să facă este OK, trebuie să îi răspund ca să nu rămână lucrurile aşa în aer şi să nu creadă oamenii că este totul aşa cum a spus Gigi“, a declarat Laurenţiu Reghecampf pentru Telekom Sport.

Gigi Becali afirmase că fostul antrenor al echipei FCSB l-ar fi șantajat la două săptămâni după ce intrase la închsioare.

“Nu au fost două săptămâni, că nimeni nu a putut să îl întâlnească pe Gigi după două săptămâni. Eu am mers la el după ce am terminat campionatul, eram deja campioni şi a fost o portiţă, am fost cu cineva din club. Am fost la Gigi şi erau nişte lucruri pe care le discutasem cu el înainte să i se întâmple ce i s-a întâmplat.

Şi trebuia să le clarific cu el, da dar nu a fost vorba despre şantaj, nu a fost vorba de 30.000 şi nu a fost vorba de 15 mii sau ce a spus dânsul. Eu nu vreau să spun sumele, pentru că nu este ok. El mi-a cerut să vin acolo şi să discutăm aceste puncte care rămăseseră de discutat în momentul când a avut problema respectivă.

Noi, după acest incident, am lucrat mult timp împreună şi niciodată nu mi-a spus lucrul acesta. Şi consider că dacă avea o asemenea problemă trebuia să îmi spună, pentru că eu îl ştiu un om foarte corect şi direct. Pentru mine, în continuare el este omul cu care eu am câştigat foarte multe trofee, am făcut foarte multe lucruri împreună. În continuare are respectul meu şi prietenia pe care o simte şi o ştie că o are din partea mea“, a mai spus tehnicianul, potrivit sursei citate.

“I-am spus că nu este corect ceea ce a făcut. Este clubul lui, el decide ce face. Clubul e club şi poate să facă ce doreşte. I-am spus că nu este corect să împingă jucătorul să semneze cu alt manager, mai ales ştiind relaţia pe care o aveam noi înainte şi pe care sper că o vom avea în continuare.

Nu era o problemă din partea nimănui ca Giovanni să facă contractul dintre cluburi. Dar să te duci până acolo să împingi jucătorul să semneze cu acelaşi manager, doar pentru că a adus oferta….

Eu sunt supărat pe el şi am dreptate să fiu supărat. Eu nu am vorbit nimic de el, nu l-am contrat niciodată, nu am vorbit absolut nimic din discuţiile mele cu el cu absolut nimeni. Deci pentru lucrul ăsta cred că faţă de mine a greşit. Deocamdată cred că trebuie să lăsăm lucrurile aşa“, a adăugat Reghecampf.

Laurenţiu Reghecampf a avut două mandate de antrenor la FCSB, în perioadele 2012-2014 şi 2015-2017. Primul a fost singura perioadă de succes din cariera antrenorului: a câştigat două titluri consecutive în Liga 1.

Reghecampf este liber de contract după despărţirea de Al-Wasl. De-a lungul carierei, Reghecampf a fost antrenor a unor echipe precum Gloria Bistrița, FC U Craiova, FC Snagov, Concprdia Chiajna, FCSB, Litex Lovech, Al Wahda sau Al Wasl.

Staff-ul echipei FCSB este alcăuit, printre alții, de doi dintre foștii colaboratori ai lui Reghecampf: Anton Petrea și Thomas Neubert.

Transferul lui Dennis Man de la FCSB la Parma s-a făcut în schimbul sumei de 13 milioane de euro, fiind cel mai scump jucător din Liga I.

Conform Transfermarkt, mutarea lui Man de la FCSB la Parma ocupă locul 7 în ierarhia transferurilor din ianuarie 2021.