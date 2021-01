Prima reacție a lui Papură după ce Craiova a rămas fără victorie în 2021: “Am suferit din punct de vedere fizic”

Antrenorul oltenilor a încercat să ofere niște explicații pentru faptul că echipa sa nu s-a putut impune nici în fața Viitorului.

Papură a evidențiat capitoul la care Papp & Co au fost inferiori adversarului.

“Cred că am suferit din punct de vedere fizic în repriza secundă, am pierdut prea multe dueluri. Nu am mai reușit să recuperăm repede mingea. Adversarul ne-a împins spre poarta noastră. A avut situații de a marca”, au fost cuvintele antrenorului de la U Craiova la finalul meciului.

Papură a dezvăluit și motivul pentru care a efectuat trei schimbări la pauza partidei atunci când echipa sa conducea pe tabelă.

„Am făcut o prima repriză bună, am dominat, ne-am creat ocazii. Adversarul a echilibrat după pauză. Cu toate astea, am ratat cea mai importantă șansă. Nu cred că am greșit schimbările, absolut deloc. Mateiu avea un cartonaș galben, nu voiam să riscăm nimic. Credeam că vin cu jucători mult mai proaspeți în benzi”, a mai adăugat tehnicianul de 55 de ani.