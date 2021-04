Prima reacție a lui Gigi Becali, după ce clujenii s-au plâns de arbitraj: “Face Dumnezeu dreptatea, nenea Iedi!”

Patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, a reacționat la scurt timp după ce Edi Iordănescu s-a plâns de prestația arbitrului din partida CFR-Craiova, încheiată 1-2!

La finalul meciului din Gruia, tehnicianul clujenilor a pus tunurile pe arbitrul Ovidiu Hațegan, spunând că prestația sa îl face să se ducă cu gândul la alte lucruri, invocând astfel anumite greșeli comise intenționat. Pe firul discuțiilor a intrat imediat și Gigi Becali, care s-a amuzat pe seama ardelenilor și i-a transmis antrenorului de la CFR că peste câteva zile va avea nu mai puțin de 10 puncte în spatele FCSB-ului.

“Au zis că i-a făcut varză Hațegan. Ce varză? N-a fost penalty la nicio fază. La Debeljuh e fault în atac, el s-a băgat în fundaș să-i pună piedică, nu-l interesa mingea. Să vedem reluarea de la Camora cu mâna pe minge, reluarea de la Miron care sare după minge și se dă penalty la meciul nostru. Kovacs să nu ne mai arbitreze pe noi, iar Hațegan să îi arbitreze pe ei.

Li se întunecă mintea, ca la draci. Hațegan a arătat adevărul, dreptatea și lumina. CFR vrea penalty la mișto, să primească ei penalty la mișto, să primească ei degeaba. Așa sunt obișnuiți. Vreau să mai întreb ceva: putem să venim și noi cu faze cum au venit ei? O să venim cu 20 de faze de penalty în ultimele 10 meciuri. Am avut unul sau două penalty-uri pe meci. Clare au fost penalty-urile! Eu vreau să văd fazele analizate.

Nenea Iedi, se face dreptate! Nenea Iedi! Nu mai am nicio emoție cu Sepsi. Nu că sunt convins, dar cât timp am punct în fața CFR-ului nu mai am emoții. La fiecare meci va fi lupta. Vreau la fiecare meci să am punctul în față. Vreau să-i bată și Botoșani, și noi, și hai noroc nenea Iedi! Așa va fi, nenea Iedi! Face Dumnezeu dreptatea, nenea Iedi! Mai sunt 9 zile până vom avea avans 10 puncte față de CFR și față de nenea Iedi! Că să vadă nenea Iedi dreptatea”, a spus Gigi Becali, potrivit Digi Sport.