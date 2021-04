Edi Iordănescu, furios pe arbitraj după eșecul cu Craiova: “Rușinos! Aceste decizii mă duc cu gândul în alte direcții!”

Antrenorul celor de la CFR Cluj, Edi Iordănescu, s-a arătat foarte deranjat de maniera de arbitraj din meciul cu CSU Craiova!

Ardelenii au bifat prima înfrângere din play-off-ul Ligii 1 și se pot depărta la patru puncte de FCSB, în cazul în care “roș-albaștrii” se vor impune mâine seară contra lui Sepsi. Formația pregătită de Edward Iordănescu a cedat pentru prima dată în mandatul acestuia pe teren propriu, iar victoria din această seară a Craiovei relansează lupta la titlu.

La finalul partidei, tehnicianul clujenilor a vorbit despre momentul în care oltenii au reușit să marcheze golul victoriei și a mărturisit că regretă faptul că nu l-a introdus pe Ovidiu Hoban mai devreme pentru a închide meciul. Ulterior, Edi Iordănescu a discutat și despre arbitraj și a dezvăluit că deciziile lui Ovidiu Hațegan de la meciurile echipei sale îi duc cu gândul în alte direcții.

“Nu am nicio emoție că nu putem să depășim acest moment. Sunt sigur de asta. M-am inspirat din meciul trecut dintre CFR și Craiova, atunci când noi am reușit să revenim de la 0-2 și în final s-a terminat 2-3. Ați văzut că pregătisem o schimbare cu Hoban pentru a închide jocul, adică am simțit în momentele alea că trebuie să securizăm ceea ce aveam totuși. Nici nu am apucat să fac schimbarea că a venit acel fault și nu am vrut să schimb înainte de faza fixă pentru a nu perturba echipa. Probabil dacă aș da timpul înapoi aș fi făcut schimbarea.

Neinspirație majoră la brigada de arbitri. Îmi e jenă să și comentez. Uitați-vă la jocurile Craiovei cu CFR cu Hațegan la mijloc. Să vedeți ce rezultate au fost. Acum câteva săptămâni a fost vicierea clară de rezultat de la Craiova, penalty, roșu, gol anulat. Este rușinos și îmi pare rău că un arbitru așa valoros ia niște decizii probabil în anumite direcții. Eu mereu am luat apărarea arbitrajului, dar văd că sunt prea multe și mă duce cu gândul în altă parte!”, a spus Edi Iordănescu, la finalul meciului cu Craiova.