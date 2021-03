Presa internațională a explodat după primul gol marcat de Ianis la naționala României! ”Fiul lui Hagi iese la rampă!”

Marcatorii partidei au fost: Florin Tănase, în minutul 28, Valentin Mihăilă, în minutul 50 și Ianis Hagi, în minutul 86, pentru România, respectiv Ademi, în minutul 82 și Trajkovski, în minutul 83, pentru naționala pregătită de Igor Angelovski.

Ianis Hagi, intrat în ultimele 15 minute, a fost eroul meciului. Golul său de 3-2, primul la echipa mare a naționalei, a decis ca cele trei puncte puse în joc să meargă în contul României, iar presa internațională a explodat. A vorbit numai la superlativ și a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Ianis Hagi, după primul gol marcat la naționala României.

“Fiul lui Hagi iese la rampă! Un gol înscris de Ianis Hagi cu câteva minute înainte de final a adus victoria României în meciul cu Macedonia de Nord (3-2). România şi-a arătat superioritatea în prima repriză şi şi-a dublat avantajul în partea secundă. Formaţia lui Igor Angelovski a reacţionat şi a egalat, după două goluri înscrise în două minute.

Introducerea lui Ianis Hagi pe teren, în locul lui Florin Tănase, cu 10 minute înainte de final, a fost cheia. Fiul legendarului Gică Hagi a înscris golul victoriei, cu 4 minute înainte de final”, au titrat spaniolii de la AS pe site-ul lor oficial.

“Gol istoric înscris de Ianis Hagi în calificările pentru Qatar 2022. Victorie cu 3-2 şi prima reuşită la naţională”, au scris cei de la Sports Center ESPN pe Twitter.

Nici echipa de club a românului, Rangers, nu s-a lăsat mai prejos. “Ianis Hagi tocmai a înscris primul său gol pentru România şi în acelaşi timp golul victoriei cu Macedonia: 3-2”, au scris cei de la Rangers Chat.

Ianis Hagi just scored his first goal Romania and the winner for them 3-2 vs Macedonia 👏

