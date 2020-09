Presa din străinătate o elogiază pe Simona Halep după victoria superbă în fața Garbinei Muguruza

Fostul lider mondial s-a calificat în marea finală după ce a trecut în trei seturi de iberică, scor 6-3, 4-6, 6-4.

„Halep a rupt serviciul rivalei ei imediat după începutul jocului şi a condus cu 2-0. Cu toate acestea, Garbine nu s-a ferit de luptă şi a avut oportunităţile ei de a egala. Românca le-a salvat din spatele terenului şi asta i-a dat aer să meragă înainte.

Oboseala fostei numărul unu mondial (n.r. – Muguruza) a fost evidentă, deoarece a încercat să scurteze punctele cu veniri repetate la fileu. Cele două jucătoare s-au simţit, în general, mai confortabil să returneze decât să servească. Simona este o jucătoare de tenis nemiloasă, dacă simte sânge nu se opreşte din a accelera.

A impus un ritm pe care adversara ei nu l-ar fi putut urma niciodată. (…) În ciuda faptului că a început setul al doilea de la 1-3, dubla campioană de grand slam (n.r. – Muguruza) a arătat cea mai bună atitudine şi a luptat până la final. A părăsit terenul în aplauzele din tribune”, a scris Marca.

„Spaniola a ajuns cu probleme fizice în penultima rundă, acumulând şapte ore şi jumătate de joc pe teren, în timp ce rivala ei a stat doar trei ore şi 38 de minute. Întâlnirile dure cu Stephens, Gauff, Konta şi, mai presus de toate, Azarenka şi-au arătat efectul.

Efortul ei a murit cu două duble greşeli la rând, cea de-a şaptea şi a opta, ceea ce i-a oferit Simonei Halep uşurarea pe care o căuta, uneori în mod dezordonat şi nervos când a văzut că Muguruza s-a întors la luptă.

Halep rămâne neînvinsă de 13 jocuri. Campioană la Dubai şi la Praga nu a pierdut din semifinele Australian Open, când s-a înclinat împotriva Garbinei Muguruza”, a scris sursa citată.

