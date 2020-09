LIVE BLOG | Halep luptă pentru finala de la Roma! Halep – Muguruza începe la ora 13:00

Simona Halep o întâlnește pe Garbine Muguruza, într-un duel care poate să o aducă pe româncă pentru a treia oară în finala competiției. Precedentele două au fost pierdute în 2017 și 2018, iar Simona a afirmat chiar după meciul cu Putintseva că își dorește foaret mult trofeul de la Foro Italico. Dacă Simona a stat pe teren doar 49 de minute în duelul contra sportivei din Kazakhstan în sferturile de finală, adversara ei de astăzi a tras din greu pentru calificarea în semifinale.

Două ore și 21 de minute a durat confruntarea ei cu Azarenka, decisă după trei seturi. Halep are doar două victorii din 7 întâlniri directe cu Muguruza. Interesant este că ambele succese ale constănțencei au fost înregistrate la singurele confruntări pe zgură dintre cele două. La fel ca și Halep, spanioloaica are în palmares două titluri de Grand Slam, un titlu la Roland Garros și unul la Wimbledon.

