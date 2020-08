Povestea impresionantă a lui Țucudean! Ce calvar a trebuit să îndure în ultimii ani

George Țucudean a povestit ce calvar a trebuit să îndure din cauza problemelor cu inima de care suferea.

Cel mai bun fotbalist român din 2018 de ce a fost nevoit să ia o pauză de la fotbal din cauza problemelor cardiace. Țucudean a dezvăluit cum se comportă boala de care suferă.

„Am avut meci cu Voluntari, ţin minte că am bătut vreo 5-0, am dat 3 goluri atunci şi noaptea pe la 1, simţeam ca nişte pauze, că 90 la sută din oameni le fac, extrasistole şi sunt unii care le simt şi unii care nu le simt. Şi stăteam în pat liniştit şi simţeam ca şi cum cazi în gol, o pauză, aşa, nu ştiu, poate ai simţit vreodată.

Şi aşa am făcut una acuma, peste 10 minute alta, peste 5 minute alta şi chiar atunci îl sunasem pe kinetoterapeut, nu mi-a răspuns, că dormea, după aia pe doctor, mi-a răspuns doctorul şi i-am zis doctorului că simt ceva ca şi cum rămân fără aer.

Atac de panică, în miez de noapte

Zice poate e de la oboseală, nu eşti hidratat, ai pierdut electroliţi, bea apă, magneziu dacă ai. Am băut, dar în momentul acela a început şi un atac de panică, că m-am panicat, mi-a zis, du-te afară plimbă-te, respiră, în 30 de secunde mi-a trecut.

M-am dus şi mi-am făcut analizele, mi-au ieşit ok, ei au dat vina atunci pe lipsa de magneziu şi potasiu, erau la limita de jos şi eu am început să iau. După aia am avut meciul cu Dinamo, intermediar, a fost bine şi după aia a venit meciul cu Gaz Metan. Şi atunci am simţit la pauză.

Le simţeam după efort şi în timpul efortului pe revenire; pleci în sprint şi după aia pe revenire le simţeam. Şi de acolo a plecat, mi-au rămas pe creier şi mă gândeam numai la ele şi în timpul meciului stăteam cu mâinile la spate şi-mi luam pulsul la fiecare sprint şi era nasol. Dar numai cine are lucrurile astea îşi dă seama prin ce treci”, a mărturisit Ţucudean, potrivit ProSport.

George Țucudean este unul dintre cei mai buni atacanți pe care i-a dat fotbalul românesc în ultimii ani. Vârful ajuns la 29 de ani a ieșit Ligii 1 două sezoane la rând, 2017-2018 şi 2018-2019, cu 15, respectiv 18 goluri marcate.

Palmaresul lui Țucudean este completat de cinci titluri de campion, cucerite alături de CFR Cluj (3), Viitorul Constanța (1) și FCSB (1), două Cupe ale României (cu FCSB şi Dinamo) şi două Supercupe (Dinamo şi CFR Cluj).