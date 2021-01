Postarea lui Radu Drăgușin care i-a făcut pe colegii lui să reacționeze: “Te-ai luat după Ronaldo!”

Fundașul român a făcut la sfârșitul anului trecut marele pas, debutând pentru echipa mare a lui Juventus.

Coleg de vestiar cu marele Cristiano Ronaldo, Drăgușin are de învățaț de la superstarul portughez. Model pentru tânărul fotbalist al naționalei de tineret, atacantul “Bătrânei Doamne” a devenit sursă de inspirație pentru Radu și în afara terenului. Ultima postare a lui Drăgușin este aproape identică celei urcate în mediul virtual de Cristiano. La început de an, lusitanul s-a pozat la antrenamentele campioanei Italiei alături de Giorgio Chiellini și a adăugat mesajul: “Un an nou, aceleași obiective”.

Iar Drăgușin a vrut să fie în același trend la început de 2021. A trimis un mesaj către urmăritorii lui de pe o rețea de socializare care a generat reacții printre coechipierii săi de echipă. Nicolo Fagioli, un alt tânăr promovat la prima echipă a bianconerrilor l-a întrenat pe român: “Îl copiezi pe Ronaldo?”.

Juventsu va juca astăzi primul meci din 2021. Pe locul 6 în Serie A, echipa lui Pirlo va primi vizita lui Udinese, în etapa a 15-a.