Poli Iași, victorie muncită cu nou-promovata UTA Arad! Pancu, mesaj pentru Mutu

Poli Iaşi a câștigat meciul disputat duminică, în deplasare, în compania formațieie UTA Arad, în etapa a patra a Ligii 1, cu scorul de 3-2.

Pentru gazde au marcat Rus ’28 şi Ursu ’61, în timp ce golurile care au adus victoria oaspeților au fost înscrise de Cristea ’35, Platini ’76 şi Onea ’84.

La finalul meciului, Daniel Pancu, antrenorul lui Poli Iași, a ținut să-i atragă atenția lui Adi Mutu, selecționerul naționalei U21, că Răzvan Onea (22 de ani), autorul unui eurogol, ar merita să fie convocat la echipa națională de tineret.

„Am trăit foarte intens acest meci. Am început foarte slab jocul, în minutul 1 putea să fie 1-0 pentru gazde. Am preluat o echipă căzută din toate punctele de vedere. Astăzi am câștigat și tactic acest joc.

Ursu a înscris un gol fantastic, la fel și Onea. Mi-a adus aminte de Onea din Liga 3, pe care îl voiam la Rapid. Cred că Adrian Mutu trebuie să se uite foarte atent la Onea. Încă avem foarte mult de muncă, sunt lucruri elementare pentru mine. Ușor, ușor e nevoie și de puncte. Echipa asta nu e la 50% din capacitatea ei reală”, a spus Daniel Pancu, după victoria cu UTA.

Deși au condus în două rânduri, arădeni au capitulat în fața moldovenilor. Laslo Balint s-a declarat deranjat de atitudinea echipei, la finalul meciului.

„Aș vrea să-l felicit pe Daniel, pe Pancu, au reușit să câștige în fața noastră prin atitudine și determinare. E deranjant că echipa pe care o antrenez nu a avut suflet, am fost surprins și din punct de vedere al organizării defensive.

Am arătat foarte multe vulnerabilități. Am suferit în primul rând la agresivitate și determinare. Când jucăm acasă am pretenția să avem suflet, spirit, să dăm totul pentru fiecare minge, pentru fiecare duel.

Este foarte evident că suntem în căutări. Nu avem stabilizat un prim ”11”, avem jucători care au fluctuații de formă. Mai au nevoie de timp, trec etapele pe lângă noi, nu acumulăm puncte și ne complicăm situația.

Principalul responsabil este clar că sunt eu, îmi asum această responsabilitate mai ales în fața suporterilor. Trebuie să schimbăm pentru următoarea săptămână ca să arătăm mai bine. S-a văzut un declin destul de mare comparativ cu ce am arătat în etapa trecută. Trebuie să reglăm aceste aspecte”, a spus Balint.