Pleacă sau nu Ianis Hagi de la Rangers în această iarnă! Steven Gerrard a lămurit situaţia

Printre cei care ar putea să plece în această iarnă de pe Ibrox era şi numele lui Ianis Hagi, care ar fi intrat în atenţia mai multor echipe după evoluţiile excelente din ultima vreme.

Gerrard a pus stop tuturor zvonurilor legate de plecarea românului din Scoţia în această iarnă, însă vor fi jucători care vor părăsi echipa totuşi.

Leipzig, Sevilla şi Galatasaray ar fi echipele care s-au interesat de serviciile mijlocaşului, însă Gerrard exclude posibilitatea unei despărţiri de Ianis Hagi. De altfel, antrenorul spune că nu va efectua vreo schimbare majoră în această perioadă de transferuri.

,,Nu mă aștept la schimbări drastice în această perioadă de transferuri. Mă aștept ca puțini dintre jucătorii noștri tineri să fie împrumutați”, a spus Gerrard în cadrul unei conferinţe de presă.

🎙️ SG: I don't expect drastic changes in this window. I expect a few of our younger players to potentially go out on loan.

— Rangers Football Club (@RangersFC) January 8, 2021