Piteștenii țintesc tot mai sus! Jean Vlădoiu: “Nu este imposibil să ajungem în playoff!”

FC Argeș s-a impus în deplasarea de la Giurgiu, scor 2-0, meci contând în cadrul etapei a 22-a din Liga 1.

Goluri partidei de la Giurgiu au fost marcate de Ionuț Șerban și Luka Maric.

Jean Vlădoiu, președintele piteștenilor a mărturisit că în urma rezultatelor bune ale echipei conduse de Andrei Prepeliță și Mihai Ianovschi nu exclude o calificare în play-off.

”Antrenorii sunt principalii actori şi jucătorii. Noi ne bucurăm de acest început de an foarte bun. Urmează două meciuri foarte grele şi trebuie să rămânem concentraţi. Nu ne gândim la playoff, chiar dacă eu mă uit la toate meciurile. Mă bucur pentru rezultate, pentru puncte şi pentru parcursul foarte bun. Până şi prietenii apropiaţi mi-au zis că vom retrograda.

Am mare încredere în acest lot şi în antrenori, domnul primar a fost alături de noi…sigur că în fiecare familie apar discuţii, dar cred că putem rămâne în Liga 1. Am primit multe mesaje şi mă bucură lucrurile acestea. Sunt fericit, dar şi conştient că o să avem şi momente mai grele. Nu este imposibil să ajungem în playoff, dar trebuie să fim foarte bine pregătiţi. Eu spun că am fost foarte inspirat când am ales aceşti antrenori” a mărturisit Jean Vlădoiu la finalul partidei Astra – FC Argeş.