Transferul lui Octavian Popescu la FCSB rămâne o cicatrice pentru oficialii Craiovei! ,,De atunci am spus că se face fotbalist”

Octavian Popescu a fost transferat la FCSB în vară, după ce în sezonul 2019-2020 a trecut şi pe la Universitatea Craiova.

Fostul fotbalist din Bănie a debutat pentru FCSB deja şi a reuşit să impresioneze foarte multe persoane din lumea fotbalului românesc

Sorin Cârţu, preşedintele clubului oltean, recunoaşte că pierderea noii ,,perle” din curtea FCSB-ului reprezintă o ,,rană” pentru Craiova. Oficialul echipei din Bănie susţine că i-a anunţat pe cei din club să-i ofere un nou contract mijlocaşului de 17 ani, însă nu a fost ascultat.

,,Din punctul meu de vedere, este o rană. Sunt supărat că nu m-au ascultat în iunie, când eu am insistat pentru copilul ăsta. Eu l-am văzut înaintea lui Pițurcă. Am avut o discuție cu Mihai Rotaru imediat după ce l-am văzut.

De când s-a făcut contractul, a fost o mică greșeală, care a fost exploatată apoi. La viziunea pe care o am la tineret, pentru că eu atunci am spus că ăsta se face fotbalist, trebuia să fi mers pe experiența mea. Dar știi cum, banii nu sunt la mine, dar am un dram de supărare. Nu îmi cade bine când îl văd la FCSB.”, a declarat Sorin Cârţu pentru Pro X.

De când a debutat pentru FCSB, Octavian Popescu a reuşit să strângă 11 meciuri jucate până acum, dintre care unul în Europa League. Acesta a reuşit o pasă de gol cu Clinceni şi a reuşit să scoată două penalty-uri, unul cu Gaz Metan, iar celălalt cu UTA Arad.

350.000 de euro este cota tânărului mijlocaş al FCSB-ului, potrivit transfermarkt.com.