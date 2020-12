Sorin Cârţu, acuzaţii la adresa FRF şi LPF după egalul Craiovei cu CFR Cluj: ,,Trece pe lângă ei! La noi ca la nimeni”

Meciul dintre CFR Cluj şi Craiova s-a terminat 0-0 în Gruia, însă finalul jocului a fost unul tensionat, după ce oltenii au cerut gol la o fază din minutul 88.

Sorin Cârţu, oficialul Craiovei, a ieşit în faţă după meciul de aseară şi spune că echipa olteană a fost privată de un gol pe final de meci. Acesta a lansat acuzaţii la adresa FRF şi LPF după partida încheiată la egalitate.

La Cluj a fost eliminat antrenorul Craiovei, Corneliu Papură, după ce i-a cerut arbitrului explicaţii la posibiluil gol marcat de Ovidiu Bic în minutul 88, dar nevalidat de Radu Petrescu.

Despre faza controversată a vorbit şi Cârţu, care acuză încă o dată FRF şi LPF pentru neimplementarea sistemului VAR în Liga 1.

„De golul din 1966 încă se vorbește. (n.r.- golul din finala Campionatului Mondial, dintre Germania și Anglia, 4-2). Dacă nu avem tehnologie. Nu știu ce să spun.Dacă nici măcar asta nu ai implementat… păi nu facem nimic, la noi nu se poate. Trece pe lângă ei, pe ei nu îi interesează calitatea banilor la LPF, FRF, pe ei îi interesează…

În seara asta noi parcă am fost mai aproape de victorie. Eu am spus mereu că CFR cu cine joacă, forțează să joace cum vor ei. În seara asta nu a fost așa. Am încercat să ne facem un joc de al nostru. Am avut o posesie mult mai mare. Mă uit acum la televizor, parcă ar fi trecut mingea de linia porții. Doar îți arăta arbitrul ceasul și nimeni nu scotea nici un cuvânt.

Nu a sunat ceasul, nu e gol. Asta e. Mai așteptăm până când decidem faze litigioase. Mai aștept, că până se pune și varul… la noi ca la nimeni. La Papp cred că e o accidentare. Nu sunt cu ei la Cluj. A a cuzat și data trecută probleme musculare. Nu s-a discutat niciodată despre schimbarea lui Papp.

Eu spun de doi ani că nu mai antrenez. Deocamdată eu nu am auzit pe nimeni. Poate sunt discuții neoficiale între acționari cu respectivii. Dar oficial, nu.”, a mai spus Sorin Cârţu pentru ProSport.

După remiza de aseară cu CFR Cluj, Universitatea Craiova a rămas pe locul doi, la două puncte în spatele liderului FCSB.