Petrescu a răbufnit după remiza cu Sepsi: ”M-a enervat ultima fază!”

Dan Petrescu a răbufnit după remiza cu Sepsi, scor 0-0.

Campioana României a făcut primul pas greșit din acest sezon. Ciprian Deac a ratat un penalty, în minutul 56.

Dan Petrescu a oferit prima reacție după egalul din Gruia. ”Bursucul” este mulțumit de prestația elevilor săi, despre care a declarat că au fost ”montați”.

Cluburile din Liga 1 vor intra în pauza internațională, iar tehnicianul campioanei României crede că următoarea perioadă va fi benefică pentru elevii săi.

“Eu nu vreau să mă bag peste el să îi zic să nu bată sau. Eu i-am zis după meci că era bine dacă lasă pe altcineva, am înţeles că şi Păun şi Burcă au vrut să ia mingea, dar el e cel care bate, el e cel care ne-a făcut campioni, a dat goluri mereu. Ciprian e un jucător mult prea important pentru CFR Cluj şi chiar dacă a ratat el trebuie să stea cu capul sus, să meargă la naţională şi să facă un meci bun. Dacă el vrea cred că tot el va bate!

M-a enervat ultima fază că a dat un fault şi mai înainte a mai fost un fault la Fofana care a făcut bine pe actorul astăzi s-a aruncat pe jos şi n-a fopst niciun fault. Dacă la ultima fază lăsa, dar nu cred că e bine să dăm vina pe arbitri pentru acest 0-0. I-am văzut motivati pe băieţi, chiar dacă nu am intrat bine în meci, au fost montaţi.

Per total şi-au făcut datoria, dar nu am reuşit să câştigăm. E bine că vine pauza, pentru că avem timp să lucrăm mai mult cu Debeljuh, cu Vojtus, cu Omrani. Nu am avut timp să facem pregătire, pentru că dacă nu ai o bază, te rupi. De obicei forţa CFR-ului de când sunt eu antrenor era pregătirea fizică pe care o făceam în vară sau în iarnă. Nu am avut timp să fac aşa ceva, am avut 5 zile pregătire şi din punctul ăsta de vedere mi-e puţin teamă. Aşa s-a întâmplat şi cu Camora, cu Pereira, cu Chipciu, totţi 3 s-au rupt la meciul cu Dinamo Zagreb. Asta din cauza lipsei de pregătire.” a declarat Petrescu, pentru TelekomSport.