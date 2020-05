Petrescu a explicat ruptura cu Minteuan: “Pentru el eu sunt nimeni!”

Dan Petrescu a prezentat propria variantă legată de discuţiile care au dus la ruptura cu secundul Alin Minteuan. Antrenorul lui CFR Cluj îşi acuză secundul că l-a minţit într-o discuţie personală.

Minteuan i-ar fi promis lui Petrescu faptul că va accepta amânarea plăţilor din partea clubului, iar antrenorul ar fi cerut prelungirea cu doi ani a contractului său.

“Minteuan a părut o victimă, dar eu sunt victimă. Mie mi-a promis că acceptă, toţi antrenorii au acceptat. Eu i-am prelungit contractul cu doi ani, am fost la el acasă, am făcut o masă, era OK. A doua zi, când i-au trimis hârtiile de la club să semneze că este de acord cu amânarea, el a zis că nu e de acord, că el nu a vorbit cu nimeni, adică pentru el eu sunt nimeni! M-a minţit şi eu nu accept să mă mintă, nici jucătorii, nici secunzii. Lucrurile trebuie să fie clare!” – a explicat Petrescu la Digi Sport.

Dan Petrescu îl va coopta în staff-ul său pe Costin Curelea.

“Întotdeauna mi-a plăcut să am foşti jucători de-ai mei în staff, cum au fost Bordeianu, Bilaşco, Aldea, acum Curelea. În curând îi voi avea pe Deac, Hoban, Culio. Nu trebuie să fie neapărat secunzi, pot să fie scouteri, preparatori, mai multe!” – a spus Petrescu.

La CFR Cluj au revenit toţi jucătorii din lot, mai puţin lituanianul Arlauskis, pe care Petrescu îl aşteaptă cât mai repede la pregătiri. Contractul portarului expiră la finalul sezonului, însă antrenorul a anunţat că CFR Cluj îi va oferi un nou angajament dacă portarul se va decide să rămână în Gruia.