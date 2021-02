Peaky Blinder de Ploieşti! Moldovan: “Trebuie să batem tot până la final!”

Viorel Moldovan a savurat calificarea în sferturile de finală ale Cupei României. Antrenorul Petrolului a purtat o pălărie asemănătoare celor purtate de eroii din serialul “Peaky Blinders” şi şi-a ameninţat rivalele din Liga 2: vrea victorii pe linie până la finalul sezonului regulat!

Moldovan nu s-a entuziasmat după victoria la scor de neprezentare cu Poli Iaşi. Lupta pentru promovarea în Liga 1 este misiunea care îl preocupă pe antrenorul Petrolului.

“Este foarte important, ne-am dorit foarte mult această calificare, am fost foarte concentraţi, am ştiut că avem în faţă o echipă cu jucători de calitate, chiar dacă se află într-o situaţie delicată în Liga 1. Eram încrezători şi foarte optimişti. Foarte importantă această calificare, ne dă moral, încredere. Trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ. O să mă bucur când vom ajunge în playoff. Am risipit foarte multe puncte, nu avem voie să facem paşi greşiţi. Trebuie să câştigăm toate jocurile rămase până la final şi să accedem în playoff” – a spus Moldovan după 3-0 cu Poli Iaşi.

Petrolul nu va neglija Cupa României, indiferent de numele adversarului pe care îl va întâlni în “sferturi”.

“Ne dorim foarte mult, şi finanţatorul principal, ţinem foarte mult în această competiţie. O respectăm şi ne dorim să ajungem cât mai departe în Cupa României, de ce nu până în finală? Băieţii trebuie să se bucure de fotbal, au muncit foarte mult în pregătire şi când ai ocazia să joci în asemenea condiţii, pe un aşa stadion, e păcat să nu dai drumul la toată energia şi să joci de la egal la egal cu orice adversar” – a mai declarat fostul internaţional.