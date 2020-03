Pauză forţată în Serie A! Campionatul, întrerupt de teama epidemiei

Juventus – Inter a fost ultimul derby din Italia pentru următoarele trei săptămâni. Comitetul Olimpic Italian a luat decizia de a suspenda toate evenimentele sportive până pe 3 aprile în încercarea de a limita epidemia de coronavirus.

Guvernul italian va ratifica decizia CONI în cursul zilei de marţi.

The Italian National Olympic Committee has requested the suspension of all sporting activity in the country until April 3 because of coronavirus fears.

The Italian government will make the final decision on whether to suspend all sport, including Serie A 😲 pic.twitter.com/WWnLdw8XNW

— Goal (@goal) March 9, 2020