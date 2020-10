Paul Anton îi liniștește pe fanii dinamoviști: ”O să ajungem sus în play-off!”

Proaspăt revenit la Dinamo, Paul Anton (29 ani) îi liniștește pe suporteri după derby-ul pierdut cu Universitatea Craiova.

Craiova a câștigat la limită derby-ul de pe Arena Națională, scor 1-0. Alexandru Cicâldău a marcat golul victoriei dintr-un penalty contestat de ”câini”, în minutul 28.

Chiar dacă Dinamo a obținut o singură victorie în șapte etape, Paul Anton îi liniștește pe fani și anunță că roș-albii își vor asigura biletele la masa bogaților din Liga 1.

”Din păcate e o seară tristă pentru că nu am reuşit să scoatem un rezultat bun, însă ăsta e fotbalul. Trebuie să corectăm greşelile, să încercăm să punem în practică ceea ce lucrăm la antrenament şi să începem să câştigăm.

Toţi suntem dezamăgiţi, cred că nu am reuşit să punem în practică ceea ce am lucrat la antrenament, nu ştiu de ce. Nu suntem într-o situaţie foarte bună, însă eu am mare încredere chiar dacă poate în seara asta jocul nu a arătat că ne dă speranţe, însă eu ştiu ce grup este.

Clar nu sunt la cel mai bun nivel, însă trag tare, zi de zi încerc să ajung la un nivel optim cât mai repede şi să ajut echipa. Am încredere că vom reuşi să scoatem situaţia şi să ajungem sus în play-off.” a declarat Paul Anton după derby-ul cu Craiova.

