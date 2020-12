Paradele lui Florin Niță nu au fost de ajuns! Sparta Praga eliminată din Europa

Sparta Praga a condus cu 1-0 până în minutul 71 prin reușita Ladislav Krejci, dar francezii au întors scorul în ultimele 10 minute prin dubla lui Burak Yilmaz 80′ și 84′.

Portarul român a avut o intervenție senzaţională la scorul de 0-0 în poziție de unu contra unu în fața atacantului Jonathan David.

We lost the match after two goals from Yilmaz. This year our journey in Europa League will end in the Group stage… pic.twitter.com/kSU90O4Xq7

— AC Sparta Prague (@ACSparta_EN) December 3, 2020