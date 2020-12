Fostul antrenor al lui Radu Drăgușin, după debutul la Juventus: ,,Habar nu avea să se poziționeze în teren”

Florin Răducioiu (50 ani) a vorbit despre debutul lui Radu Drăguşin (18 ani) la Juventus Torino.

Juventus Torino s-a impus aseară în fața echipei antrenate de Mircea Lucescu, Dinamo Kiev, cu scorul de 3-0!

Totodată, disputa de aseară a însemnat și debutul lui Radu Drăgușin (18 ani) în tricoul primei echipe a lui Juventus. Fundașul central român a fost introdus de antrenorul italienilor, Andrea Pirlo, în minutul 69 al meciului cu ucrainienii și a bifat astfel debutul la prima echipă cum nu se putea mai bine, în UEFA Champions League.

Florin Răducioiu l-a avut elev pe Radu Drăgușin la Academia lui Atletico Madrid din București.

Fostul atacant al lui AC Milan a spus despre fundașul lui Juventus că avea probleme în lovirea balonului și carențe din punct de vedere tehnic.

“El nu lovea balonul, el mai mult îl împingea, îl conducea, cum se spune. Avea carențe incredibile din punct de vedere tehnic. Nu-l învățase nimeni până la acel moment aceste lucruri. Din fericire, era foarte pasionat de fotbal, avea deschidere mare să progreseze, repeta la antrenamente, făcea tot ce i se spunea, însă, repet, acele lucruri pe care le-am văzut la el m-au surprins foarte tare”

“Realizezi că din punct de vedere tactic nici nu se punea problema să știe ceva. Habar nu avea să se poziționeze în teren în funcție de unde se află mingea, cum să anticipeze, când să aștepte. Dar, încet-încet a învățat, a progresat fiindcă la antrenamente era un băiat de nota 10, se vedea că vrea cu orice preț să reușească și să-și ridice nivelul” a declarat Răducioiu pentru GSP.

Fostul internațional român a declarat că tânărul fundaș nu a realizat nimic deocamdată.

“Nici n-aș vrea să ne entuziasmăm gratuit în cazul lui. Până la urmă, n-a realizat nimic. Ce a făcut? A fost debutat, da, e OK, dar aș vrea să nu ne grăbim. E bine pentru fotbalul românesc că are un astfel de tânăr jucător în curtea unui nume mare al Europei, dar nu e suficient pentru a spune deja că am câștigat un fotbalist”.

„E foarte educat, respectuos, bine crescut. Știu că provine dintr-o familie de sportivi, mama lui a fost baschetbalistă, iar tatăl său a jucat volei. De aici se explică și fizicul lu,i care într-adevăr e fantastic, impunător. ADN-ul părinților a fost decisiv aici”. a declarat Florin Răducioiu pentru sursa citată.