Corneliu Papură a surprins după victoria la scor a echipei sale.

Oltenii au câștigat partida cu Poli Iași, scor 5-2, și s-au apropiat la 3 puncte de liderul CFR Cluj.

Tehnicianul formației din Bănie a fost foarte mulțumit de prestația elevilor săi, însă a explicat că a avut emoții pe tot parcursul meciului, chiar și când echipa sa conducea cu 3-0.

”Am arătat caracter. Am făcut un meci bun, mai puțin momentele în care am primit golurile. Am avut emoții și la 3-0. Tot timpul am. Trebuie să lupți și să speri la un rezultat pozitiv.

Cineva din defensivă comite o eroare când luăm gol. Am avut meciul în mână. Vom vedea ce soluții vom găsi acolo. Mai avem până la meciul cu CFR Cluj” a declarat Corneliu Papură după meciul cu Poli Iași.