Pantilimon, dorit de un club din România! Ce răspuns a dat portarul

Costel Pantilimon (33 de ani) a semnat la începutul acestui an cu Omonia Nicosia, însă înainte de a se transfera la formația cipriotă, portarul român s-a aflat în tratative cu o echipă din țara noastră.

Pantilimon nu a dorit să dezvăluie numele clubului care l-a dorit și spune că vor mai trece vreo câțiva ani până când se va gândi să revină în fotbalul românesc.

„În ţară nu am spus niciodată că nu o să mă întorc. Am crescut în campionatul României. Încă pot să mai stau pe afară şi vreau să mai obţin performanţe. Cred că mai am destul de jucat. E cale lungă până mă voi întoarce în ţară sau poate până o să termin cu cariera de fotbalist. Am avut nişte discuţii, dar cu siguranţă nu o să vi le zic. Pe viitor sunt convins că o să fie timp şi pentru o revenire în ţară.

Nu e neapărat concret, au fost nişte discuţii mai mult amicale, nişte discuţii unde oamenii au zis tot timpul că e o uşă deschisă şi e de înţeles, pe bună dreptate, că na, am avut o perioadă frumoasă în România”, a spus Costel Pantilimon pentru Telekom Sport.

Omonia Nicosia, formația la care activează Costel Pantilimon, a fost desemnată campioană în Cipru, după ce sezonul actual a fost „înghețat” din cauza pandemiei de coronavirus.

