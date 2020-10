Pancu regretă demiterea lui Iencsi. Soluţia pe care o girează pentru Rapid

Daniel Pancu a vorbit despre plecarea lui Adrian Iencsi de la Rapid! Antrenorul care i-a condus pe giuleşteni în sezonul trecut şi-ar fi dorit ca Iencsi să reuşească promovarea în actuala stagiune.

Pancu a explicat care sunt marile probleme cu care se confruntă giuleştenii şi îi pare rău că prietenul Iencsi nu a reuşit un start convingător de sezon.

Idol al tribunelor din Giuleşti, Pancu a condus Rapidul din 2018 până la finalul sezonului trecut.

„Regret enorm, mi-am dorit extrem de mult ca măcar el să reușească în acest. În rest, prea multe nu pot să comentez, pentru că nu cunosc detalii și amănunte. Ei (n.r. cei din conducerea lui Rapid) sunt cei mai în măsură să vorbească. Pentru că ei răspund de destinele clubului și ei sunt oamenii care finanțează clubul. Au tot dreptul să facă cum cred ei mai bine. Nu cred că poate să rămână mai mult (n.r. Mihai Iosif, antrenorul interimar). Din câte știu, are doar Licența B și probabil e doar pentru acest meci.

Am vorbit cu Iencsi înainte de meciul meu cu Sepsi, era dezamăgit pentru că era bolnav în primul rând. Sunt problemele alea… Principala problemă pentru mine la Rapid e infrastructura, terenul de antrenament. Să te antrenezi prin gropi, e foarte complicat. O văd cea mai mare problemă: terenul ăla de antrenament din Regie. Iar vă luați de lot? Și anul trecut spuneați că e un lot slab. Anul trecut am avut un lot foarte bun pentru promovare, altele au fost problemele plus neșansa de la început de an. Am fost mulțumit de nivelul de fotbal prestat la Rapid, am lăsat echipa la un punct de promovare”, a spus Daniel Pancu pentru Pro Sport.

Fostul atacant al alb-vişiniiilor a comentat şi posibilitatea numirii lui Bogdan Andone pe banca tehnică. Andone este liber de contract după despărţirea de Astra Giurgiu.

„Bogdan e extraordinar, știe ce înseamnă Rapid, e un antrenor deja cu multă experiență, ar fi o soluție foarte bună”, a spus Daniel Pancu.

Rapid întâlneşte astăzi CS Mioveni, de la ora 18:30, într-un meci restanţă din etapa a 8-a a Ligii 2.