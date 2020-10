Pancu recunoaște: ”Am fost timizi! A fost foarte greu pentru noi!”

Daniel Pancu, antrenorul lui Poli Iași, a reacționat după înfrângerea din Bănie.

Craiova s-a impus cu 1-0 și a obținut al șaselea succes consecutiv în Liga 1. Bărbuț a marcat unicul gol al partidei, în minutul 51.

După fluierul final, Pancu a vorbit despre accidentarea lui Elvir Koljic și despre prestația elevilor săi, care nu au tras niciun șut pe spațiul porții în cele 90 de minute.

”Craiova nu a avut mari ocazii pentru că așa am pregătit meciul. Am fost prea timizi. A venit accidentarea lui Koljic. Mihalache nu a avut niciun fel de intenție. Hațegan a sancționat consecințele, nu faultul. A fost greu, foarte greu pentru noi.

Pe final, echipa a reacționat bine. E o victorie meritată. Craiova e liderul campionatului. Noi ne adunăm ușor-ușor. Am obținut mult mai multe puncte decât am sperat. Am consumat foarte mult. Va trebui să transferăm un fundaș central obligatoriu.” a declarat Pancu la finalul meciului.