Ouzounidis, nemulțumit de remiza cu FCSB: “Am fi meritat să câștigăm!”

Tehnicianul grec al celor de la CSU Craiova, Marinos Ouzounidis, a vorbit la finalul meciului cu FCSB, încheiat cu scorul de 0-0!

Oltenii nu au reușit să se impună la Giurgiu, acolo unde au jucat derby-ul etapei 29 din Liga 1. Cu un penalty ratat și cu foarte multe ocazii de gol, Craiova pleacă cu doar un punct din meciul cu FCSB și rămâne în continuare la șapte puncte în spatele primei poziții ocupate chiar de adversarul din meciul de astăzi.

Marinos Ouzounidis a oferit o primă reacție la finalul meciului din această seară. Acesta este de părere că echipa sa merita să plece cu toate cele trei puncte din duelul cu FCSB. Tehnicianul grec s-a arătat mulțumit însă de prestația elevilor săi și a dezvăluit că în ciuda faptului că a ratat un penalty în acest meci, Alexandru Cicâldău va rămâne în continuare executantul numărul unu al Craiovei. Ulterior, Ouzounidis a oferit și ultimele detalii despre Elvir Koljic, revenit în această seară după o accidentare suferită acum jumătate de an.

„Cred că am fi meritat să câștigăm, câteodată îți creezi foarte multe ocazii și nu reușești să câștigi, cum a fost astăzi. Au făcut un meci foarte bun jucătorii mei. Când am stat compacți în teren am controlat meciul, am avut ocazii de a înscrie, acesta a fost scopul, așa am gândit meciul, am găsit calea de a sparge pressing-ul lor, de a ne apropia de poartă.

Una peste alta, sunt mulțumit de cum am jucat și îmi felicit jucătorii. Nu este rezultatul corect, am avut mai multe ocazii, au avut și ei o oportunitate sau două. Avem jucători foarte buni, și dacă am înțeles eu bine, data viitoare când vom avea penalty tot Cicâldău va executa

Nu e încă pregătit Elvir Koljic. Îl băgăm treptat, câteva minute acum, mai multe minute în meciul următor. Avem meciuri în perioadă scurtă de timp, ceea ce înseamnă că avem nevoie de jucători. Poate avem accidentări, poate avem suspendări. Avem nevoie de absolut toți jucătorii”, a spus Ouzounidis, la finalul meciului cu FCSB.