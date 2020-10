OPINIE | Iga Swiatek, produsul unui circuit WTA mai competitiv ca niciodată

După eșecul suferit de Simona Halep, foarte multă lume a sărit să remarce contraperformanța româncei, locul doi mondial și principala favorită la câștigarea trofeului la Roland Garros. Cunoscătorii de tenis au memoria trecutului și știu că aceasta este desfășurarea firească în tenis: apare, din când în când, câte un talent tânăr care răstoarnă calculele hârtiei. Federer, Nadal, Djokovic, Serena Williams… toți marii campioni de acum au avut un moment în care au ‘dat lovitura’.

Particularitatea tenisului feminin este că, în ultimii ani, au fost destule câștigătoare de turnee importante care au ‘dat lovitura’, apoi au dispărut din plan plan. Jelena Ostapenko este cel mai grăitor exemplu. În același timp, circuitul WTA este mai competitiv ca niciodată! Nicio victorie a unei favorite nu este sigură, nici măcar în turneele importante, precum cele de Mare Șlem.

În aceste condiții, constanța Simonei Halep în circuitul WTA este prea puțin apreciată în România. Deși putem spune, obiectiv, că nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor în acest turneu, nu e ca și cum Halep a ieșit din primul tur sau că a fost eliminată de o jucătoare care ‘a luat potul cel mare’ într-un meci, apoi a pierdut categoric în runda următoare.

Să nu uităm că, în acest mediu volatil al circuitului WTA, Simona Halep a încheiat pe locul 1 în lume sezoanele 2017 și 2018. A câștigat două turnee de Mare Șlem în ultimii doi ani și nu s-a clasat mai jos de locul 4 WTA din 2014! De fapt, Simona Halep deține un record care spune totul despre valoarea, constanța și implicarea ei în fiecare an. Are cea mai longevivă serie în Top 10 WTA.

Evident, Roland Garros 2020 va rămâne o ediție marcată de pandemia de coronavirus, care a transmis un ‘vibe’ tipic acestui an nefericit: izolare, responsabilitate suplimentară, condiții vitrege (frig, ploaie), bucurie rezervată. Dar bucuria sportului este o gură de oxigen mult așteptată de toată lumea, fie sportivi sau fani.

