Omul victoriei de la Voluntari resimte oboseala! ,,Nu e ușor să joci din trei în trei zile”

CFR Cluj s-a impus în meciul de campionat, din deplasare, împotriva lui FC Voluntari, scor 1-0, după golul marcat de Cătălin Itu.

Tânărul mijlocaş a adus victoria echipei antrenate de Dan Petrescu în minutul 71, cu un gol marcat din careul de şase metri.

La finalul meciului, jucătorul a acuzat faptul că se resimte oboseala, echipa jucând din trei în trei zile, având meciuri atât în campionat, cât şi în Europa League. Acesta a punctat şi faptul că media de vârstă a echipei e una destul de ridicată.

,,Este o onoare pentru mine să marchez la echipa campioană, mă bucur că am reușit și sper să marchez cât mai multe. Nu am fost atent la ce s-a întâmplat la fază, dar am anticipat foarte bine mingea și am reușit să înscriu.

Se resimte oboseala destul de puternic deoarece nu e ușor să joci din trei în trei zile, e greu să joci în Europa și să ai aceiași jucători și în campionat. Media de vârstă este puțin înaintată la noi în echipă și jucătorii au nevoie de refacere și, din păcate, Mister a trebuit să schimbe o mare parte din echipă. Este o oportunitate și pentru mine și pentru toți jucătorii tineri deoarece avem șansa să creștem.”, a spus Itu la finalul jocului.

Cu Dan Petrescu în tribune, Cătălin Itu spune că presiunea pe echipă e aceeaşi. Jucătorul mai spune că ar fi ideal dacă echipa din Cluj ar reuşi să acumuleze şase puncte după meciul de joi, din Europa League, cu Young Boys Berna.

,,Presiunea rămâne aceeași și fără Dan Petrescu pe bancă deoarece știm că Mister e acolo, știm că își dorește să câștigăm. Ar fi excelent să avem șase puncte în Europa League înainte de meciul cu Roma, sperăm să reușim să câștigăm și următorul meci din Europa și, de ce nu, să continuăm și după.’‘, a mai completat jucătorul.

După victoria cu Voluntari, CFR a urcat pe poziţia a doua, la trei puncte în spatele Craiovei.