Adi Păun dezvăluie secretul succesului de la CFR! ,,Nu ne mulţumim cu puţin”

CFR Cluj a obţinut o nouă victorie în campionat, după deplasarea de la Voluntari, contra echipei lui Mihai Teja, scor 1-0.

Golul victoriei echipei clujene a fost marcat în minutul 71 de Cătălin Itu.

La finalul partidei, Adrian Păun a vorbit despre secretul succesului de la CFR, care se descurcă onorabil şi în campionat, dar şi în grupele Europa League. Mijlocaşul spune că a rămas surprins de înfrângerea Craiovei cu Clinceni, dar se bucură pentru succesul echipei sale, care s-a putut apropia de lider.

,,Știam că vor încerca să paseze mult, să combine. A doua repriză a fost a noastră în totalitate, am controlat-o. I-am zis lui Itu că va marca. Am avut azi dimineață un antrenament de faze fixe. Nu i-au ieșit multe execuții, i-am spus că nu are nimic, că va marca în meci. Mă bucur pentru el. Cu siguranță ne-a motivat înfrângerea Craiovei. Am fost surprinși că au pierdut, am văzut meciul lor.

Ne bucurăm că ne-am apropiat la trei puncte de ei, sunt sigur că vom câștiga meciuri, chiar dacă avem și cupele europene și e greu. Suntem mulți jucători în lot, avem o echipă valoroasă. Chiar dacă se schimbă echipa, cei care intră pe teren știu ce au de făcut. Știm de anul trecut ce ne așteaptă. Până acum ne-a ieșit.”, a spus Păun la finalul meciului.

Păun a dezvăluit care este secretul echipei care se descurcă pe ambele fronturi în acest început de sezon. Jucătorul a mai spus că Ciprian Deac e un exemplu pentru orice jucător pentru modul în care se pregăteşte.

,,Cheia succesului e că nu ne mulțumim cu puțin niciodată. Jucătorii experimentați știu să-și facă autocritica, iar noi, tinerii, avem ce învăța de la ei. Mai ales Ciprian Deac e un exemplu pentru toată lumea, cum joacă, cum se antrenează la vârsta pe care o are. Sper să ne motivăm în meciul cu Young Boys. Se poate întâmpla orice, dar sper să câștigăm, să luăm puncte.”, a mai precizat mijlocaşul.

După meciul câştigat cu Voluntari aseară, CFR Cluj a ajuns la trei puncte în spatele liderului Craiova.

Pentru CFR urmează meciul de joi din Europa League, de pe teren propriu, cu Young Boys Berna.