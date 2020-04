Omul care se înclină în fața lui Dan Petrescu: “A făcut tot posibilul să mă transfere”

Mihai Bordeianu a reușit să facă un salt spectaculos în carieră după ce a ajuns în Gruia. Mijlocașul spune că la această ascensiune Dan Petrescu a avut o contribuție decisivă.

Antrenorul este cel care l-a dorit foarte mult la echipa ardeleană.

“El m-a sunat personal şi m-a întrebat dacă vreau să vin la CFR. Mi-a zis că atât a vrut să audă şi că o să facă tot posibilul să mă transfere. Mi-a zis din start, că nu îmi garantează că o să joc, dar dacă o să fiu serios şi îmi văd de treabă o să o pot face. Mi-a schimbat viaţa” a mărturisit fotbalistul pentru Telekom Sport.

Transferul la campioana României l-a propulsat și la naționala României.

“Acum 6 ani jucam la liga a treia la Dorohoi şi sincer nu aş fi crezut că pot ajunge în anturajul naţionalei. Speram să pot juca la Botoşani, în Liga 1. Eram convins că pot. Am ajuns acolo şi am prins transferul la CFR Cluj, unde în primele trei luni nu am jucat deloc. Ţin minte primul meci la Viitorul pe care l-am câştigat, am avut un parcurs fantastic, poate peste aşteptările multora” și-a adus aminte Mihai.

Bordeianu petrece această perioadă complicată acasă, la Botoșani. Și face calcule pentru titlu.

”Mă bucur de libertate, pentru că e mai lejer la ţară decât la oraş. Am curte mare şi sunt multe treburi de făcut pe acasă. Mi-e dor de fotbal, de grup, de colectiv, de antrenori. Momentan, aşteptăm. La echipă e în regulă totul, chiar ieri am primit salariul pe februarie.

Bănuiesc că şi la noi vor fi ceva tăieri, atât timp cât nu jucăm. Când era în desfăşurare campionatul, nu aveam emoţii pentru titlu. Dar acum cred că totul o să depindă de forma în care o să revenim. Sper să îl câştigăm şi să repetăm parcursul din Europa” a încheiat jucătorul de 28 de ani.