Destinația pe care ar trebui să o aleagă Florinel Coman: “În alte campionate e mai dificil”

Victor Pițurcă îl “trimite” pe șeptarul celor de la FCSB la Orlando City, echipa care a făcut o ofertă concretă pentru achizționarea fotbalistului.

Dacă marea piedică în acest moment în calea mutării este suma cerută de latifundiarul din Pipera în schimbul fotbalistului, Victor Pițurcă îl îndeamnă pe jucător să privească senin o eventuală plecare a sa în America. Mai ales că are și exemplul unui alt talent al Ligii 1 care a acceptat să joace în MLS. Alexandru Mitriță a ajuns în urmă cu un an la New York City.