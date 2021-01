Olăroiu, dezvăluiri inedite despre echipa națională a României: “Am renunțat la contractul din Qatar ca să vin!”

Cosmin Olăroiu este unul dintre cei mai cunoscuți antrenori români în aceste momente, iar performanțele reușite în ultimul timp l-au făcut să fie la mare căutare!

Actualul antrenor al chinezilor de la Jiangsu Suning, românul Cosmin Olăroiu (51 de ani), a vorbit despre momentul când a fost foarte aproape de a prelua echipa națională a României în mandatul de președinte FRF al lui Mircea Sandu, dar a dezvăluit și că a fost contactat de noua conducere a Federației, după demiterea lui Cristoph Daum.

Fostul tehnician al Stelei a mărturisit că în momentul de față este foarte greu să accepte o eventuală ofertă pentru preluarea postului de selecționer al echipei naționale a României, din cauza faptului că la “cârmă” se află fostul său jucător, Mirel Rădoi, pe care Oli îl consideră ca un frate mai mic.

“M-a tentat echipa națională! Am renunțat la contractul din Qatar ca să vin antrenorul echipei naționale a României când era Răzvan Lucescu. Comitetul Executiv a decis să-l mai lase un meci. Între timp am primit o ofertă, i-am spus președintelui de atunci, Mircea Sandu, că nu mai am cum să aștept. Răzvan dacă ar fi câștigat ar fi avut șanse în continuare și-atunci nu era fair-play să fie înlocuit. Le-am spus că voi accepta oferta pe care am primit-o, Răzvan a câștigat acel meci și a demisionat. Atunci am fost aproape, mi-aș fi dorit foarte mult.

În momentul ăsta nici nu mă pot gândi! Știți foarte bine de ce! N-am cum să mă gândesc! Dar pentru mine ar fi o onoare să antrenez echipa națională a României. Când a venit președinte domnul Burleanu au venit și la Dubai. Nu mă feresc să spun. Andrei Vochin a fost la Dubai și a vorbit cu mine. Aveam contract. După ce-a plecat Daum, m-au sunat, am discutat cu ei.

Am mers la conducerea clubului și le-am spus că mai am contract cu ei cinci luni, să accepte să mă lase la echipa națională în paralel cu Al Ahli. Aveam două acțiuni în noiembrie și martie, după care terminam contractul și puteam să vin la echipa națională. N-au vrut! Apoi am mers în China…