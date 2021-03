Oficialii de la Dinamo, puşi la punct pentru scandalul provocat de Gueye: ,,Se vede lipsa de organizare”

Magaye Gueye, fotbalist la Dinamo, a fost depistat pozitiv cu cocaină la testul antidoping efectuat la meciul cu FCSB din Cupa României.

Până când se va încheia ancheta desfăşurată de către cei de la ANAD, atacantul lui Dinamo este suspendat. Dacă se va dovedi că a consumat într-adevăr cocaină, acestuia i se va desface contractul în mod unilateral, după cum au anunţat oficialii lui Dinamo.

Cristi Pulhac, fost jucător la Dinamo, spune că de vină pentru această situaţie sunt şi conducătorii clubului. Acesta este de părere că dacă s-ar fi interesat din timp de viaţa jucătorului, cazul cocaina nu ar mai fi existat azi.

,,Se vede lipsa de organizare, pentru că eu ştiu că atunci când se aducea un jucător, păi se interesau de el. Erau interesaţi de viaţa lor personală şi atunci ar trebui investigat mult mai bine ca să nu se mai ajungă în situaţii de genul ăsta. Când am deschis ziarele şi am citit, nu mi-a venit să cred. Am zis ca e o glumă.

În primul rând, dacă eram antrenor, nu l-aş mai fi primit după escapada de la munte, pentru că şi aşa trec printr-o perioada proastă. Putea fi evitată situaţia asta dacă luau măsuri din prima.

Pentru că genul ăsta de persoană care a venit în România şi, mă rog, care spunea în video că nu-l interesează situaţia clubului, nu cred că mai merită să mai stea la echipă.”, a declarat Cristi Pulhac, pentru AS.ro.

18 meciuri a jucat Magaye Gueye pentru Dinamo în acest sezon, reuşind să înscrie de trei ori.

400.000 de euro este cota de piaţă a atacantului de la Dinamo, potrivit transfermarkt.com.