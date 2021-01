Octavian Popescu, adus cu picioarele pe pământ! ,,Dacă joci bine două meciuri, nu eşti privilegiat”

Octavian Popescu este noul produs de export cu potenţial uriaş pe care cei de la FCSB îl propun în acest sezon.

Modul în care se prezintă pe teren la doar 18 ani l-a făcut pe Gigi Becali să-l numească pe jucător drept ,,al doilea geniu al României”, după Gheorghe Hagi.

Popescu a intrat şi în vizorul selecţionerului naţionalei de tineret, Adi Mutu, în urma prestaţiilor sale din Liga 1. Însă, ,,Briliantul” spune că aşteaptă mult mai multe lucruri din partea mijlocaşului de la FCSB.

,,Octavian Popescu e pe lista mea, bineînțeles. Senzație fac Man, Florin Tănase, pentru că dau goluri. Popescu doar joacă bine. E spectaculos și probabil va fi unul dintre jucătorii de bază în următoarea campanie, dacă va continua așa. Dacă joci bine doar două meciuri, nu ești privilegiat. La tinerii noștri, cel mai important e să aibă constanță. Să joace constant bine. Nu doar câteodată.

Ce impresionează la Dennis Man sau Tănase, în ultima vreme, exact asta e. Că-s constanți buni. Înaintea nu erau, aveau fluctuații. Popescu e un tânăr care nici nu a explodat încă, la ce calități are. E incisiv, e direct pe poartă când are mingea, e dezechilibrant. Dar nu are acel nivel de maturitate fotbalistic. Trebuie să dea goluri, să fie concret. Depinde și de el, ce tupeu are, să dea la poartă, nu să dea pase.”, a declarat Adrian Mutu pentru Digisport.

14 meciuri a jucat Octavian Popescu până acum la FCSB şi a reuşit să contribuie decisiv la cinci dintre golurile ,,roş-albaştrilor”.

350.000 de euro este cota tânărului mijlocaş, potrivit transfermarkt.com.